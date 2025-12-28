ब्रेट ली को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, जानिए पूरी जानकारी 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इस सम्मान की घोषणा हॉल ऑफ फेम के चेयरमैन पीटर किंग ने की। ब्रेट ली ने अपने शानदार करियर में वनडे क्रिकेट में 380 विकेट चटकाए, जबकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप को मिलाकर उनके नाम 718 विकेट दर्ज हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की 2 बार विश्व कप जीतने वाली टीम का भी अहम हिस्सा रहे थे।

आंकड़े ली के आंकड़ों पर एक नजर ली ने साल 1999 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 76 टेस्ट खेले। इस दौरान उन्होंने 33.92 की औसत से 310 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 6 बार एक पारी में 5 विकेट लिए, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/49 का रहा। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 221 मैचों में 24 की औसत से विकेट चटकाए। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 25 मैचों में 28 विकेट हासिल किए, उनकी औसत 25.50 की रही।

सम्मान दुनिया की सबसे खतरनाक टीम का हिस्सा थे ली ली का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होना ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में उनके अमूल्य योगदान का बड़ा सम्मान है। वह 2003 की विश्व कप विजेता टीम का अहम हिस्सा रहे और उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की विश्व क्रिकेट पर बादशाहत में उनकी भूमिका बेहद अहम रही। अपनी रफ्तार, घातक यॉर्कर और आक्रामक गेंदबाजी के दम पर ली दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शुमार रहे, जिनसे बल्लेबाज हमेशा खौफ खाते थे।

सफर ली ने ऐसे किया था अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट डेब्यू ली का सफर एक उभरते तेज गेंदबाज से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार स्ट्राइक बॉलर बनने तक यादगार पलों से भरा रहा है। उन्होंने अप्रैल 1995 में न्यूजीलैंड दौरे पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अकादमी की ओर से फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। शुरुआती वर्षों में पीठ की चोटों ने उन्हें काफी परेशान किया, लेकिन अपनी जबरदस्त रफ्तार से उन्होंने सभी का ध्यान खींचा। मैथ्यू हेडन ने भी ली की 'बेहतरीन एक्शन और शानदार रिदम' की जमकर तारीफ की थी।

