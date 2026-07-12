ब्रेंडन मैकुलम की टेस्ट टीम के कोच पद से हुई छुट्टी, हुआ आधिकारिक ऐलान
क्या है खबर?
ब्रेंडन मैकुलम इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कोच पद से हट गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी है। उनके 4 साल के कार्यकाल का समापन हो गया। हालांकि, सीमित ओवरों की टीम के साथ मैकुलम कोच के रूप में बने रहेंगे। इंग्लैंड के हाल ही के खराब प्रदर्शन, ड्रेसिंग रूम के अनुशासन से जुड़े विवादों को ध्यान में रखते हुए ECB टेस्ट क्रिकेट में नए नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहता है।
बयान
हम मैकुलम के योगदान के आभारी हैं- रिचर्ड गोल्ड
ECB के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिचर्ड गोल्ड ने कहा, "मैकुलम ने इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम में एक रोमांचक दौर के दौरान नई जान फूंकी, जिसमें टीम को कई शानदार जीतें मिलीं। इस भूमिका में उनके योगदान के लिए हम उनके आभारी हैं। अब हमें लगता है कि टेस्ट टीम में बदलाव का सही समय आ गया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अगले समर में 'द एशेज' जीतना है।"
बयान
मैकुलम ने जताया आभार
मैकुलम ने इस अवसर पर कहा, "मुझे टेस्ट टीम को कोचिंग देने में बहुत मजा आया और हमने साथ मिलकर जो हासिल किया है, उस पर मुझे बहुत गर्व है। इस सफर में कुछ शानदार पल भी आए और कुछ मुश्किल दिन भी, लेकिन ऐसी चुनौती लेने में ये सब तो होता ही है। यह मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात रही है। मैं उन खिलाड़ियों, स्टाफ और फैंस का आभारी हूं जिन्होंने इस सफर में हमारा साथ दिया।
रिपोर्ट
टेस्ट टीम के खराब प्रदर्शन से नाखुश है ECB
मैकुलम ने 2022 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान संभाली थी। उनकी देखरेख में 'बैजबॉल' रणनीति शुरुआती दौर में सफल रही। टेस्ट प्रारूप में भी इंग्लिश टीम ने आक्रामकता दिखाई और परिणाम भी उनके पक्ष में रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस रणनीति को लेकर सवाल उठे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में 4-1 की हार, इसके बाद घरेलू टेस्ट सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन और मौकों पर रणनीतिक चूक ने बोर्ड की चिंता बढ़ा दी।
प्रदर्शन
2025 से खराब रहा है इंग्लैंड का टेस्ट में प्रदर्शन
इंग्लैंड ने 2025 से अब तक 14 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 5 मैच जीते हैं और 8 में शिकस्त झेली है। इस बीच 1 टेस्ट ड्रॉ भी रहा है। इस अंतराल में इंग्लैंड ने अपने घर पर खेलते हुए भारत के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज को 2-2 से समाप्त किया था। इसके बाद एशेज में ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से जीत दर्ज की थी। वहीं न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड की धरती पर 2-1 से टेस्ट सीरीज जीती।