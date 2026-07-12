कोच मैकुलम का टेस्ट में कार्यकाल हुआ समाप्त (तस्वीर: एक्स/@Shebas_10dulkar)

ब्रेंडन मैकुलम की टेस्ट टीम के कोच पद से हुई छुट्टी, हुआ आधिकारिक ऐलान

लेखन अंकित पसबोला 06:46 pm Jul 12, 202606:46 pm

क्या है खबर?

ब्रेंडन मैकुलम इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कोच पद से हट गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी है। उनके 4 साल के कार्यकाल का समापन हो गया। हालांकि, सीमित ओवरों की टीम के साथ मैकुलम कोच के रूप में बने रहेंगे। इंग्लैंड के हाल ही के खराब प्रदर्शन, ड्रेसिंग रूम के अनुशासन से जुड़े विवादों को ध्यान में रखते हुए ECB टेस्ट क्रिकेट में नए नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहता है।