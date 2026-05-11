IPL में सबसे ज्यादा सीजन में 20+ विकेट लेने वाले गेंदबाज

#1 युजवेंद्र चहल (5) युजवेंद्र चहल IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अपने IPL करियर की शुरुआत 2013 में की थी। अब तक वह 225 से अधिक विकेट ले चुके हैं। IPL 2022 उनके लिए सबसे अच्छा सीजन रहा था। इस गेंदबाज ने उस सीजन में 17 मैचों में 19.51 की औसत के साथ 27 विकेट लिए थे। इसके अलावा उन्होंने IPL 2023 में 21, 2020 में 21, 2016 में 21 और 2015 में 23 विकेट लिए थे।

#2 भुवनेश्वर कुमार (4) इस सीजन में भुवनेश्वर अब तक 21 विकेट ले चुके हैं। IPL 2016 में उन्होंने 17 मैचों में 21.30 की औसत और 7.42 की इकॉनमी रेट से 23 विकेट अपने नाम किए थे। 2017 में इस तेज गेंदबाज ने 14 मैचों में 14.19 की बेहतरीन औसत और 7.05 की उम्दा इकॉनमी रेट से 26 विकेट लिए थे। उन्होंने इन 2 संस्करणों में पर्पल कैप मिली थी। इसके अलावा 2014 में उन्होंने 20 सफलताएं हासिल की थी।

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#3 जसप्रीत बुमराह (4) MI के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी 4 अलग-अलग सीजन में 20 से ज्यादा विकेट लिए हैं। इस तेज गेंदबाज ने IPL 2017 में 20 विकेट लिए थे। 2020 उनका सबसे बेहतरीन सीजन रहा, जब उन्होंने 6.73 की इकॉनमी रेट से 27 विकेट चटकाए थे। बुमराह ने इसके बाद 2021 के सीजन में भी 21 विकेट लिए थे। उन्होंने 2024 में 20 विकेट लिए थे। हालांकि, MI के इस स्टार खिलाड़ी को अभी तक पर्पल कैप नहीं मिली है।

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