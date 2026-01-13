LOADING...
WPL इतिहास के एक ओवर में सर्वाधिक रन लुटाने वाली गेंदबाज, शीर्ष पर यह खिलाड़ी

लेखन भारत शर्मा
Jan 13, 2026
04:01 pm
क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 5वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने यूपी वारियर्स (UPW) को 9 विकेट से हरा दिया। UPW से मिले 144 रन के लक्ष्य को RCB ने 12.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। मैच में UPW की गेंदबाज डिएंड्रा डॉटिन ने अपने एक ओवर में 32 रन लुटाए। यह WPL इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे महंगा ओवर बन गया। आइए WPL इतिहास के सबसे महंगे ओवरों पर नजर डालते हैं।

#1

डिएंड्रा डॉटिन - 32 रन बनाम RCB, 2026

इस सूची में UPW की डॉटिन पहले नंबर पर हैं। उन्होंने RCB की पारी के छठे ओवर में कुल 32 रन लुटाए। डॉटिन के इस ओवर में RCB की बल्लेबाज ग्रेस हैरिस ने 3 छक्के और 3 चौके जड़कर कुल बल्ले से 30 रन बनाए। इसी तरह 2 रन नोबॉल और एक वाइड के रूप में आए। इस ओवर के बाद RCB की टीम ने मैच पर पकड़ बना ली और आखिर में 9 विकेट से जीत दर्ज कर ली।

#1

स्नेह राणा - 32 रन बनाम GG, 2026

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की स्पिनर स्नेह राणा भी पहले पायदान पर हैं। उन्होंने रविवार (11 जनवरी) को गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ पारी का छठा ओवर करते हुए कुल 32 रन खर्च किए। GG की सलामी बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने इस ओवर में आक्रामक रूख अपनाते हुए पहली 2 गेंदों पर लगातार चौके जड़े और फिर अगली 4 गेंदों पर लगातार छक्के जड़त हुए कुल 32 रन अपने नाम किए। यह ओवर GG की जीत में अहम साबित हुआ।

#2

दीप्ति शर्मा - 28 रन बनाम RCB, 2025

सूची में UPW की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने WPL 2025 के 18वें मुकाबले में RCB के खिलाफ एक ओवर में कुल 28 रन खर्च किए थे। इस ओवर में RCB की बल्लेबाज स्नेह राणा ने 2 चौके और 3 छक्के जड़कर कुल 26 रन बनाए थे। इसी तरह एक सिंगल और एक अतिरिक्त रन आया था। हालांकि, दीप्ति ने आखिरी गेंद पर राणा को आउट कर RCB की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया था।

#3

तनुजा कंवर - 25 रन बनाम RCB, 2023

सूची में तनुजा कंवर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने WPL 2023 के 16वें मुकाबले में RCB के खिलाफ एक ओवर में 25 रन खर्च किए थे। तनुजा के इस ओवर में सोफी डिवाइन ने 1 चौके और 3 छक्के समेत 23 रन बनाए थे। एक रन मंधाना ने बनाया, जबकि एक रन दौड़कर पूरा किया गया। इस ओवर के बाद RCB की रन गति बढ़ गई और उसने 15.3 ओवर में ही 189 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

