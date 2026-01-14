अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन गेंदबाजों ने फेंकी हैं 50,000 से ज्यादा गेंदें, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजों की असली परीक्षा उनकी निरंतरता, फिटनेस और लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर टिके रहने से होती है। कुछ चुनिंदा गेंदबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने सभी प्रारूप में मिलाकर 50,000 से ज्यादा गेंदें फेंकने का दुर्लभ कारनामा किया है। यह आंकड़ा सिर्फ अनुभव ही नहीं, बल्कि सालों तक टीम की रीढ़ बने रहने की कहानी भी बयां करता है। ऐसे में आइए उन दिग्गज गेंदबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।
#1
मुथैया मुरलीधरन (63,132 गेंदें)
इस सूची में पहले स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन हैं। उन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 1992 में खेला था। आखिरी बार वह 2011 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 495 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे और इस दौरान 63,132 गेंदें फेंकने में सफल रहे थे। मुरलीधरन ने 22.86 की औसत से 1,347 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 77 बार 5 विकेट हॉल भी लिया। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 9/51 का रहा।
#2
अनिल कुंबले (55,346 गेंदें)
दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले हैं। उन्होंने 1990 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2008 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 403 मुकाबले खेले थे और 55,346 गेंदें फेंकी थीं। इस दौरान उन्होंने 30.09 की औसत से 956 विकेट लेने में सफल रहे थे। कुंबले ने 37 बार 5 विकेट हॉल लिया और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 10/74 का रहा था।
#3
शेन वॉर्न (51,347 गेंदें)
इस सूची में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व महान गेंदबाज दिवंगत शेन वॉर्न हैं। उन्होंने 1992 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2007 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 339 मुकाबले खेले थे और इस दौरान 51,347 गेंदें फेंकने में सफल रहे थे। उन्होंने 25.51 की औसत से 1,001 विकेट चटकाए थे। इस खिलाड़ी ने 38 बार 5 विकेट हॉल लिया और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/71 का रहा था।
#4
जेम्स एंडरसन (50,043 गेंदें)
इस सूची में चौथे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 401 मुकाबले खेले थे। इस दौरान उन्होंने 50,043 गेंदें डाली थी। एंडरसन ने 27.28 की औसत से 991 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 34 बार 5 विकेट हॉल लिया और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/42 का रहा था। इस खिलाड़ी ने अपना पहला टेस्ट 2002 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे।