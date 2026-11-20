पाकिस्तान को चैंपियन बना दिया गया (फाइल तस्वीर)

ब्लाइंड क्रिकेट: बिना खेले पाकिस्तान बना एशिया कप चैंपियन, भारत ने ट्रॉफी समारोह का किया बहिष्कार

लेखन आदर्श कुमार 05:58 pm Nov 20, 202605:58 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश के ढाका में शुक्रवार (20 अक्टूबर) को पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 के फाइनल को लेकर बड़ा विवाद हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला खिताबी मुकाबला लगातार बारिश के कारण बिना टॉस हुए ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद मैच रेफरी ने बेहतर नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान को टूर्नामेंट का एकमात्र विजेता घोषित कर दिया। इस फैसले से नाराज भारतीय टीम ने ट्रॉफी वितरण समारोह का बहिष्कार कर दिया।