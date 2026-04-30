भुवनेश्वर कुमार 350 टी-20 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बने, जानिए आंकड़े

आंकड़े चहल के बाद 350 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकइंफो के अनुसार, टी-20 विकेटों के मामले में भारतीयों में भुवनेश्वर सिर्फ युजवेंद्र चहल से पीछे हैं। चहल 391 विकेटों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर हैं। जसप्रीत बुमराह एकमात्र ऐसे दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं जिनके नाम 340 से ज्यादा टी-20 विकेट हैं। भुवनेश्वर ने अपने 325वें टी-20 मैच में 350 विकेट पूरे किए। 324 पारियों में उनका औसत 25 से कम रहा है। उनके खाते में 5 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है।

जानकारी भुवनेश्वर ने लिए 3 विकेट भुवनेश्वर ने GT के खिलाफ अपने 4 ओवर में 28 रन देते हुए 3 विकेट लिए। IPL 2026 में भुवनेश्वर अब तक 17 विकेट ले चुके हैं। वह फिलहाल इस सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

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