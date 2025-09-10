टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, शीर्ष नाम चौंका देगा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच टी-20 मुकाबले हमेशा रोमांच और तनाव से भरे होते हैं। जहां एक ओर बल्लेबाजों की पारियां चर्चा में रहती हैं तो वहीं, गेंदबाज भी कई बार मैच का पलट देते हैं। इन मैचों में कुछ गेंदबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने धारदार गेंदबाजी से विपक्षी टीम को घुटनों पर ला दिया। ऐसे में आइए दोनों टीमों के बीच टी-20 में हुए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं।
#1
मोहम्मद आसिफ (4/18)
पहले स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ हैं। उन्होंने साल 2007 में भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप में घातक गेंदबाजी की थी। इस खिलाड़ी ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन खर्च करते हुए 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। उनकी इकॉनमी रेट 4.50 की रही थी। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम 141/9 का स्कोर ही बना पाई थी। ये मुकाबला टाई रहा था और इसे बॉलआउट में भारत ने जीता था।
#2
भुवनेश्वर कुमार (4/26)
दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने साल 2022 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 6.50 की रही थी। पाकिस्तान सिर्फ 147 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 19.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था। भुवनेश्वर ने बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली और नसीम शाह को अपना शिकार बनाया था।
#3
उमर गुल (4/37)
इस सूची में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल हैं। उन्होंने साल 2012 में भारत के खिलाफ 4 ओवर में 37 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। हालांकि, उनकी इस गेंदबाजी का भारतीय बल्लेबाजों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। भारत ने 192/5 का स्कोर बनाया था। गुल ने गौतम गंभीर, अजिंक्य रहाणे, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी को आउट किया था। पाकिस्तान वह मुकाबला 11 रन से हार गई थी।
#4
हार्दिक पांड्या (3/8)
चौथे स्थान पर भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। उन्होंने साल 2016 के एशिया कप में 3.3 ओवर गेंदबाजी की थी और सिर्फ 8 रन खर्च करते हुए 3 बल्लेबाजों को पवेलिन भेज दिया था। हार्दिक ने शोएब मलिक, मोहम्मद शमी और मोहम्मद आमिर को पवेलियन भेजा था। पाकिस्तान की पारी सिर्फ 83 रन पर समाप्त हो गई थी। जवाब में भारतीय टीम ने 15.3 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था।