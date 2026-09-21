रविंद्र जडेजा के आंकड़े वेस्टइंडीज के खिलाफ कमाल के हैं (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले भारतीय

लेखन आदर्श कुमार 01:40 pm Sep 21, 202601:40 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने कई यादगार प्रदर्शन किए हैं। कई मौकों पर भारतीय गेंदबाजों ने अपनी सटीक गेंदबाजी से कैरेबियाई बल्लेबाजी क्रम को परेशानी में डाला और एक पारी में कई विकेट हासिल किए। ऐसे में आइए आगामी सीरीज से पहले उन भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट की एक पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया।