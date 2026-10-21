टी-20 अंतरराष्ट्रीय: न्यूजीलैंड के खिलाफ एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले भारतीय

भारत के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2023 में कीवी टीम के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट लिए थे।

उनकी इकॉनमी रेट 4 की रही थी।

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 234/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में हार्दिक की घातक गेंदबाजी के कारण न्यूजीलैंड की पूरी टीम 12.1 ओवर में 66 रन पर ऑलआउट हो गई थी।