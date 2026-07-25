बेन स्टोक्स बनाम जो रूट: टेस्ट क्रिकेट में कैसी रही है दोनों की कप्तानी?

रूट ने 65 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की है और सबसे अधिक टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी हैं। इंग्लिश कप्तान के रूप में रूट ने सबसे अधिक 27 जीत और सबसे अधिक 27 हार झेली हैं।

टीम के टेस्ट कप्तान के तौर पर अपने कार्यकाल में स्टोक्स ने इंग्लैंड को 44 टेस्ट मैचों में 24 जीत (18 हार) दिलाईं।

स्टोक्स का जीत का प्रतिशत 54.54 है, जबकि रूट का जीत प्रतिशत 41.53 है।