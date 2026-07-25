बेन स्टोक्स ने वनडे कप में बनाया लगातार दूसरा 50+ स्कोर

बेन स्टोक्स ने वनडे कप में बनाया लगातार दूसरा 50+ स्कोर, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 01:15 pm Jul 25, 202601:15 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब वनडे कप में खेल रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में शानदार 73* रनों की पारी खेलकर डरहम टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह उनका इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरा 50+ स्कोर रहा। शतक लगाने वाले एलेक्स लीज ने डरहम की पारी की शुरुआत की और पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम को 352 रनों का स्कोर बनाने में मदद की।