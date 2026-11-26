बेन स्टोक्स ने बड़ा बयान दिया है (तस्वीर: एक्स/@ICC)

सैंडपेपर विवाद पर अब आया बेन स्टोक्स का बयान, बोले- मरते दम तक इनकार करो

लेखन आदर्श कुमार 12:49 pm Nov 26, 202612:49 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने सैंडपेपर विवाद में शामिल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से सार्वजनिक बयानबाजी बंद करने की अपील की है। उनका मानना है कि इस विवाद पर फिर से शुरू हुई बहस का असर उन लोगों पर भी पड़ रहा है जो उस घटना का हिस्सा नहीं थे। 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान हुए विवाद ने उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा के प्रकाशन के बाद एक बार फिर तूल पकड़ लिया है।