RR से भी खेल चुके हैं स्टोक्स (तस्वीर: एक्स/@rajasthanroyals)

नीलामी के लिए अपना नाम दर्ज कराने वाले बेन स्टोक्स का कैसा है IPL करियर?

लेखन अंकित पसबोला 08:47 am Nov 25, 202608:47 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की नीलामी के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने अपना नाम दर्ज कराया है। IPL द्वारा फ्रेंचाइजी के साथ साझा की गई लंबी सूची के अनुसार, स्टोक्स उन 30 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने 2 करोड़ रुपये की अधिकतम बेस प्राइस चुनी है। वह आखिरी बार इस लीग में 2023 में खेलते हुए नजर आए थे। आइए उनके IPL में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।