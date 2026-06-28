बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की

करियर

शानदार रहा स्टोक्स का टेस्ट करियर

35 साल के स्टोक्स ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने 122 टेस्ट मैच खेले और इसकी 219 पारियों में 34.49 की औसत से 7,243 रन बनाए। उनके बल्ले से 14 शतक और 37 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 258 रन रहा। गेंदबाजी में उन्होंने 250 से अधिक विकेट चटकाए। उन्होंने 9 बार 4 विकेट हॉल और 6 बार 5 विकेट हॉल लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/22 का रहा।