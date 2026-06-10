बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन दूसरे टेस्ट से हुए बाहर, जो रूट बनाए गए कप्तान
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे मुकाबले की टीम से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला लंदन के एक नाइट क्लब में हुई घटना के बाद लिया गया। स्टोक्स और एटकिंसन ने टीम द्वारा तय समयसीमा का उल्लंघन किया था। दोनों उस समय भी मौजूद थे, जब इंग्लैंड टीम के एक सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट हुई थी। जो रूट को कप्तान बनाया गया है।
जांच
दोनों खिलाड़ियों की हो रही है जांच
इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) अभी भी स्टोक्स और एटकिंसन के आचरण की जांच कर रहा है। ECB के बयान में कहा गया है कि जारी जांच को देखते हुए स्टोक्स और एटकिंसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्रिकेट नियामक की ओर से भी अलग जांच चल रही है, जो पूरी होने में कई सप्ताह लग सकते हैं। सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है।
स्टोक्स
स्टोक्स को लेकर ECB ने कही ये बात
ECB ने स्टोक्स से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है। बोर्ड इस खिलाड़ी को अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए समय दे रहा है। यह पूरी घटना ECB के लिए बहुत भारी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम को एशेज में 4-1 से हार मिली थी और अब मैदान के बाहर कई विवाद देखने को मिल रहे हैं। खराब फॉर्म के बावजूद स्टोक्स की क्षमता इंग्लैंड की अंतिम एकादश में संतुलन के लिए अहम मानी जाती है।
जानकारी
दूसरे टेस्ट के लिए ऐसी है इंग्लैंड की टीम
इंग्लैंड की टीम: जो रूट, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रियू, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ और जोश टंग। मैच 17 जून से दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।
प्रकरण
क्या है नाइट-क्लब का पूरा मामला?
डेली मेल के अनुसार, रविवार शाम को स्टोक्स और एटकिंसन दक्षिण पश्चिम लंदन के पार्सन्स ग्रीन स्थित व्हाइट हॉर्स में इंग्लैंड के अंतरराष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ियों के साथ समय बिता रहे थे। हालांकि, कुछ घंटों बाद रेक्स रूम्स नामक नाइटक्लब में झगड़ा शुरू हो गया। सरैसेन्स के 21 वर्षीय खिलाड़ी टोटोआ औवुआ ने कथित तौर पर एटकिंसन पर मुक्का मारा, लेकिन यह ECB के एक सुरक्षा गार्ड को लग गया। इसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया।