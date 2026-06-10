बेन स्टोक्स अगले टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं होंगे (तस्वीर: एक्स/@ICC)

बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन दूसरे टेस्ट से हुए बाहर, जो रूट बनाए गए कप्तान

लेखन आदर्श कुमार 10:30 pm Jun 10, 202610:30 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे मुकाबले की टीम से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला लंदन के एक नाइट क्लब में हुई घटना के बाद लिया गया। स्टोक्स और एटकिंसन ने टीम द्वारा तय समयसीमा का उल्लंघन किया था। दोनों उस समय भी मौजूद थे, जब इंग्लैंड टीम के एक सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट हुई थी। जो रूट को कप्तान बनाया गया है।