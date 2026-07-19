बेन डकेट ने खेली शानदार शतकीय पारी

बेन डकेट ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 06:16 pm Jul 19, 202606:16 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (141) खेली। यह उनके वनडे करियर का चौथा और भारत के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 108 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी से इंग्लिश टीम को मजबूत शुरुआत मिली और वह बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो पाई। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।