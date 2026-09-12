टेस्ट करियर में 7वीं बार शून्य पर आउट हुए डकेट (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

बेन डकेट पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में तीसरी बार शून्य पर हुए आउट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 04:26 pm Sep 12, 202604:26 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट के चौथे दिन 130 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट अपना खाता भी नहीं खोल सके। डकेट पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास की पहली ही गेंद पर आउट हुए। यह टेस्ट में उनका कुल 7वां डक साबित हुआ। 3 मैचों की इस सीरीज में डकेट ने बेहद निराश किया है। आइए पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।