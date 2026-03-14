राहुल द्रविड़, मिताली राज और रोजर बिन्नी को BCCI देगा लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान

विश्व कप विश्व कप जीतने वाली टीमों को किया जाएगा सम्मानित नमन अवार्ड्स 2026 की सबसे खास बात भारत की सभी 5 ICC ट्रॉफी विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। BCCI वरिष्ठ पुरुष टीम (ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और ICC पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 विजेता), वरिष्ठ महिला टीम (ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 विजेता), पुरुष अंडर-19 टीम (ICC अंडर-19 विश्व कप 2026 विजेता) और महिला अंडर-19 टीम (ICC अंडर-19 विश्व कप 2025 विजेता) को सम्मानित करेगा। यह सम्मान भारतीय क्रिकेट की वैश्विक सफलता का जश्न है।

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गिल 2025 में ऐसा रहा था गिल का प्रदर्शन साल 2025 में गिल ने भारतीय टीम के लिए 9 टेस्ट मैच खेले और इसकी 16 पारियों में 70.21 की उम्दा औसत के साथ 983 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 1 अर्धशतक निकला। पिछले साल 11 वनडे पारियों में उन्होंने 49 की औसत से 490 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 15 पारियों में 24.25 की खराब औसत के साथ सिर्फ 291 रन बनाए थे।

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