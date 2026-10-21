विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रोहित-कोहली के विश्व कप चयन पर BCCI अध्यक्ष का बड़ा बयान आया सामने

लेखन आदर्श कुमार 02:42 pm Oct 21, 202602:42 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा है कि 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा के चयन का फैसला उनकी उम्र नहीं बल्कि फिटनेस और प्रदर्शन तय करेगी। भारत के न्यूजीलैंड दौरे से पहले उन्होंने यह बात कही। स्पोर्टस्टार को दिए एक इंटरव्यू में मन्हास ने संकेत दिया कि दोनों अनुभवी बल्लेबाजों की दावेदारी उनके अच्छे प्रदर्शन पर निर्भर करती है। आइए उनके बयान पर नजर डालते हैं।