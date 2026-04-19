BCCI ने बढ़ाया अजीत अगरकर का कार्यकाल

BCCI ने बढ़ाया अजीत अगरकर का कार्यकाल, 2027 तक बने रहेंगे मुख्य चयनकर्ता

लेखन भारत शर्मा 01:57 pm Apr 19, 202601:57 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुरुष खिलाड़ियों की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल जून 2027 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय उनके नेतृत्व में भारत की उल्लेखनीय सफलताओं को देखते हुए लिया गया है, जिनमें 3 ICC ट्रॉफी जीतना भी शामिल है। BCCI अगले साल होने वाले ICC पुरुष वनडे विश्व कप से पहले अगरकर की विशेषज्ञता और अनुभव को बरकरार रखने के लिए उत्सुक है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।