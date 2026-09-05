BCCI ने बनाई नई योजना, SENA देशों के दौरे से पहले खिलाड़ियों को मिल सकेगा आराम

सैकिया ने SENA देशों में बड़ी सीरीज से पहले खिलाड़ियों के आराम और वहां के माहौल में ढलने के महत्व पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा, "SENA देशों में किसी भी बड़ी सीरीज से पहले उन्हें वहां के माहौल में ढलने का मौका मिले या कुछ फ्रेंडली मैच खेलने को मिलें।"

बता दें कि व्यस्त कार्यक्रमों के बीच भारत ने IPL के ठीक बाद कुछ अहम विदेशी दौरे किए हैं, जिसमें भारतीय टीम सीरीज नहीं जीत सकी थी।