BCB का शोरिफुल इस्लाम को काउंटी चैंपियनशिप खेलने के लिए NOC देने से इनकार, जानिए कारण
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम को काउंटी चैंपियनशिप खेलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार कर दिया है। क्रिकबज के अनुसार, शोरिफुल अपने साथी गेंदबाज हसन महमूद के साथ केंट का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हालांकि, BCB ने उन्हें रिलीज नहीं किया। बोर्ड के अनुसार, इस व्यस्त समय में काउंटी खेलने से शोरिफल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और फिटनेस पर बड़ा जोखिम आ सकता था।
कारण
क्या रहा कारण?
BCB के क्रिकेट ऑपरेशंस प्रभारी शहरयार नफीस ने क्रिकबज से कहा, "शोरिफुल इस्लाम के काम के बोझ और आगामी अंतरराष्ट्रीय दौरों को ध्यान में रखते हुए उन्हें NOC नहीं दी गई है। अगले 3 महीनों में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 5 टेस्ट, 7 टी-20 और 6 वनडे मुकाबले खेलने हैं।"
उन्होंने कहा, "शोरिफुल तीनों प्रारूप खेलते हैं। वह हाल में हैमस्ट्रिंग चोट से उबरकर वापस लौटे हैं। उन्हें NOC देने पर उनके शरीर पर दबाव बहुत बढ़ जाता।"
खतरा
काउंटी चैंपियनशिप खेलने से रहता अनफिट होने का खतरा
नफीस ने कहा कि शोरिफुल को 4 काउंटी मैचों के NOC मिलने और उनके खलने से उनके आगामी सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए पूरी तरह फिट रहने पर संशय बना रहता।
टीम प्रबंधन और मेडिकल विभाग का भी यही मानना है कि शोरिफुल के लिए इस समय मैच खेलने के बजाय ट्रेनिंग करना और अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए खुद को पूरी तरह फिट और तैयार रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ऐसे में एहतियाती तौर पर उन्हें NOC नहीं दी गई है।
जानकारी
तेज गेंदबाज खालिद अहमद को मिली मंजूरी
नफीस ने बताया कि केंट क्लब के संपर्क करने के बाद BCB ने अन्य तेज गेंदबाज खालिद अहमद को NOC दे दी है। खालिद इस समय पूरी तरह फिट हैं और उन्होंने हाल के दिनों में बहुत अधिक क्रिकेट भी नहीं खेला है।
करियर
कैसा रहा है शोरिफुल का अंतरराष्ट्रीय करियर?
शोरिफुल ने मार्च 2021 में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था।
वह बांग्लादेश के लिए अब तक 14 टेस्ट मैचों में 30.02 की औसत से 34 विकेट चटका चुके हैं।
इसी तरह उन्होंने 46 वनडे मैचों में 26.36 की औसत और 5.32 की इकॉनमी से 73 विकेट अपने नाम किए हैं।
इसके अलावा वह 63 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 24.21 की औसत और 8.13 की इकॉनमी से 69 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। वह बांग्लादेश के प्रमुख गेंदबाज हैं।