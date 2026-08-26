BCB का शोरिफुल इस्लाम को काउंटी चैंपियनशिप खेलने के लिए NOC देने से इनकार, जानिए कारण

नफीस ने कहा कि शोरिफुल को 4 काउंटी मैचों के NOC मिलने और उनके खलने से उनके आगामी सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए पूरी तरह फिट रहने पर संशय बना रहता।

टीम प्रबंधन और मेडिकल विभाग का भी यही मानना है कि शोरिफुल के लिए इस समय मैच खेलने के बजाय ट्रेनिंग करना और अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए खुद को पूरी तरह फिट और तैयार रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

ऐसे में एहतियाती तौर पर उन्हें NOC नहीं दी गई है।