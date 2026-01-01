LOADING...
बिग बैश लीग 2025-26: मिचेल मार्श ने जड़ा शानदार शतक, जानिए उनके आंकड़े 
मिचेल मार्श ने शानदार शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

बिग बैश लीग 2025-26: मिचेल मार्श ने जड़ा शानदार शतक, जानिए उनके आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
Jan 01, 2026
03:49 pm
क्या है खबर?

पर्थ स्कॉर्चर्स और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ 19वें मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके टी-20 करियर का चौथा शतक रहा। उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों का सामना कर अपना शतक पूरा किया। BBL में इस खिलाड़ी के बल्ले से निकला यह दूसरा शतक है। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी

ऐसी रही मार्श की पारी और साझेदारी 

मार्श ने 58 गेंदों का सामना किया और 102 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 175.86 की रही। उनके अलावा आरोन हार्डी ने 43 गेंदों का सामना कर 94 रन बनाए। हार्डी और मार्श ने 84 गेंदों में 164 रन की शानदार साझेदारी निभाई। इन दोनों की पारियों के दम पर पर्थ की टीम 229/3 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही।

ट्विटर पोस्ट

मार्श ने शानदार शतकीय पारी खेली 

करियर

ऐसा रहा है मार्श का टी-20 करियर 

मार्श ने अब तक 222 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 209 पारियों में लगभग 33 की औसत से 5,500 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक के अलावा 34 अर्धशतक भी निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 137.17 की रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने 81 टी-20 की 76 पारियों में 33.06 की औसत और 139.79 की स्ट्राइक रेट से 2,083 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं।

कप्तान

BBL में ऐसा रहा है मार्श का प्रदर्शन 

BBL में मार्श ने अब तक 76 मुकाबले खेले हैं और इसकी 75 पारियों में 36.92 की औसत से 2,031 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 2 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 135.30 की रही है। मार्श का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 102 रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 46 पारियों में 37.68 की औसत से 25 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/10 का रहा है।

