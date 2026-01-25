BBL 2025-26, फाइनल: पर्थ स्कॉर्चर्स ने सिडनी सिक्सर्स को हराया, रिकॉर्ड छठी बार जीता खिताब

बिग बैश लीग (BBL) के 15वें संस्करण के फाइनल में पर्थ स्कॉर्चर्स ने एकतरफा मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया है। यह सिक्सर्स का इस लीग के इतिहास में छठा खिताब है। फाइनल मुकाबले में सिक्सर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद मिले-जुले प्रयासों से 132/10 का स्कोर बनाया। जवाब में स्कॉर्चर्स की टीम 17.2 ओवर में ही 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

लेखा-जोखा फाइनल में सिक्सर्स ने कैसे दर्ज की जीत? पहले बल्लेबाजी करते हुए सिक्सर्स की शुरुआत बेहद खराब रही। उसे 7 रन पर ही पहला झटका लग गया, लेकिन इसके बाद भी कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। ऐसे में टीम स्टीव स्मिथ (24), जोश फिलिप (24) और कप्तान मोइसेस (24) की पारियों से 132 का स्कोर बनाने में सफल रही। जवाब में स्कॉर्चर्स ने मिचेल मार्श (44) और फिल एलन (36) की पारियों से 18वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

बल्लेबाजी खराब रही सिक्सर्स की बल्लेबाजी सिक्सर्स से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। सलामी बल्लेबाज डैनियल ह्यूजेस ने 10 गेंदों में 7 रन बनाए, जबकि स्मिथ ने 13 गेंदों में 24 रनों का योगदान दिया। इसके बाद फिलिप (24) और कप्तान मोइसेस (24) विकेट पर टिक जाने के बावजूद बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। सिक्सर्स की ओर से सिर्फ 1 छक्का और 11 चौके देखने को मिले, जबकि 6 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।

गेंदबाजी कैसी रही स्कॉचर्स की गेंदबाजी? स्कॉचर्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिक्सर्स के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। डेविड पाइन ने 4 ओवर में केवल 18 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। इसी तरह झाय रिचर्डसन ने 4 ओवर में 32 रन खर्च कर 3 अहम सफलताएं अर्जित की। महली बियर्डमैन ने 4 ओवर में 29 रन खर्च करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। इसी तरह एरोन हार्डी ने 3 ओवर में 16 रन देकर एक सफलता अर्जित की।

सफर कैसा रहा सिक्सर्स का फाइनल तक का सफर? मोइसेस हेनरिकेस की कप्तानी में सिक्सर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने ग्रुप चरण के 10 मैचों में से 6 में जीत दर्ज की और 3 में हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा। इसके चलते टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद क्वालीफायर मुकाबले में टीम को स्कॉचर्स से 48 रन से हार झेलनी पड़ी, लेकिन एलिमिनेटर में उसने होबार्ट हरिकेंस को 57 रन से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया।

प्रदर्शन कैसा रहा स्कॉर्चर्स का फाइनल तक का सफर? स्कॉर्चर्स ने ग्रुप चरण में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। टीम ने ग्रुप चरण में खेले 10 मैचों में से 7 जीते और 3 में हार का सामना करना पड़ा। टीम ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई थी। इसके बाद क्वालीफायर में उसने सिक्सर्स को हराते हुए सीधे फाइनल का टिकट कटाया था। क्वालीफायर में टीम ने 147/9 का स्कोर बनाया और फिर सिक्सर्स को 15 ओवर में 99 रन पर ही समेट दिया।

प्रदर्शन एलन ने बनाए सर्वाधिक रन, रऊफ के नाम रहे सबसे ज्यादा विकेट BBL के मौजूदा सीजन में स्कॉचर्स के सलामी बल्लेबाज एलन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 11 मैचों में 42 से अधिक की औसत से 466 रन अपने नाम किए। इसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे। इसी तरह सिडन थंडर के डेविड वार्नर दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 8 मैचों में 433 रन बनाए। गेंदबाजी में मेलबर्न रेनेगेड्स के हारिस रऊफ ने 11 मैचों में 16.70 की औसत से सबसे ज्यादा 20 विकेट चटकाए।