महिला टेस्ट में भारत के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर जारी एकमात्र टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत की पहली पारी के 285 रन के जवाब में इंग्लिश टीम 170 रन पर सिमट गई। भारत ने दूसरी पारी में 154/1 का स्कोर बना लिया है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अर्धशतक जड़कर नाबाद है। यह उनका टेस्ट में 7वां 50+ स्कोर रहा है। आइए भारत के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वालों पर नजर डालते हैं।
#1
संध्या अग्रवाल - 8
महिला टेस्ट में भारत के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड पूर्व बल्लेबाज संध्या अग्रवाल के नाम दर्ज है। उन्होंने 1984 से 1995 तक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने भारत के लिए 13 टेस्ट मैच की 23 पारियों में 8 बार 50+ स्कोर बनाए थे। इसमें 4 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। वह अपने करियर में 50.45 की औसत से 1,110 रन बनाने में सफल रही थीं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 190 रन का रहा था।
#2
स्मृति मंधाना - 7
मंधाना इस सूची में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। उन्होंने 7 बार यह कारनामा किया है, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 2014 में टेस्ट डेब्यू करने के बाद से अब तक कुल 9 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 16 पारियों में 56.21 की औसत से 785 से अधिक रन बनाने में सफल रही हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 149 रन का रहा था। वह अब तक 128 चौके और 5 छक्के जड़ चुकी हैं।
#2
शांता रंगास्वामी - 7
इस सूची में पूर्व बल्लेबाज शांता रंगास्वामी भी दूसरे पायदान पर काबिज हैं। उन्होंने 1976 से 1991 तक भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने भारत के लिए 16 टेस्ट मैच की 26 पारियों में 7 बार 50+ स्कोर बनाए थे। इसमें एक शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। वह अपने करियर में 32.60 की औसत से 750 रन बनाने में सफल रही थीं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108 रन का रहा था। उन्होंने 21 विकेट भी चटकाए थे।
#3
गार्गी बनर्जी - 6
सूची में पूर्व ऑलराउंडर गार्गी बनर्जी तीसरे पायदान पर काबिज हैं। उन्होंने 1984 से 1991 तक भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने भारत के लिए 12 टेस्ट मैच की 22 पारियों में 6 बार 50+ स्कोर बनाए थे। इसमें कोई भी शतक नहीं था, लेकिन 6 अर्धशतक शामिल रहे। वह अपने करियर में 27.90 की औसत से 614 रन बनाने में सफल रही थीं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 75 रन का रहा था। उन्होंने 8 विकेट भी चटकाए थे।