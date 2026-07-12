स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ दिया है

महिला टेस्ट में भारत के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन भारत शर्मा 01:46 pm Jul 12, 202601:46 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर जारी एकमात्र टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत की पहली पारी के 285 रन के जवाब में इंग्लिश टीम 170 रन पर सिमट गई। भारत ने दूसरी पारी में 154/1 का स्कोर बना लिया है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अर्धशतक जड़कर नाबाद है। यह उनका टेस्ट में 7वां 50+ स्कोर रहा है। आइए भारत के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वालों पर नजर डालते हैं।