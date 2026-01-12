अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर है यह भारतीय
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार (11 जनवरी) को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 93 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इसकी बदौलत भारत ने 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस पारी के साथ ही कोहली के न्यूजीलैंड के खिलाफ 3,000 अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे हो गए हैं। ऐसे में आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कीवी टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
सचिन तेंदुलकर - 3,345 रन
न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर के नाम हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 80 पारियों में 3,345 रन बनाए हैं। उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 24 टेस्ट की 39 पारियों में 46.91 की औसत से 1,595 रन बनाए थे, जिसमें 4 शतक और 8 अर्धशतक शामिल थे। इसी तरह वह 42 वनडे मैचों में 46.05 की औसत से 1,750 रन बनाने में सफल रहे, जिसमें 5 शतक और 8 अर्धशतक शामिल रहे।
#2
रिकी पोंटिंग - 3,145 रन
इस सूची में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 77 पारियों में 3,145 रन बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 17 मैच की 26 पारियों में 53.80 की औसत से 1,076 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल थे। वह 51 वनडे मैचों में 45.83 की औसत से 1,971 रन बनाने में सफल रहे, जिसमें 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल रहे। 1 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 98 रन भी बनाए।
#3
जो रूट - 3,097 रन
इस सूची में इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 71 पारियों में कुल 3,097 रन बनाए हैं। उन्होंने 21 टेस्ट की 40 पारियों में 53.47 की औसत से 1,925 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। वह 29 वनडे मैचों में 43.08 की औसत से 1,077 रन बनाने में सफल रहे, जिसमें 6 शतक और 6 अर्धशतक शामिल रहे। उन्होंने 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 95 रन भी बनाए हैं।
#4
जैक्स कैलिस - 3,071 रन
इस सूची में पूर्व प्रोटियाज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 पारियों में कुल 3,071 रन बनाए हैं। उन्होंने 18 टेस्ट की 28 पारियों में 61.72 की औसत से 1,543 रन बनाए थे, जिसमें 6 शतक और 6 अर्धशतक शामिल थे। वह 45 वनडे मैचों में 40.25 की औसत से 1,449 रन बनाने में सफल रहे, जिसमें 3 शतक और 9 अर्धशतक शामिल रहे। उन्होंने 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 49 रन भी बनाए थे।
#5
विराट कोहली - 3,020 रन
इस सूची में कोहली 5वें नंबर पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 71 पारियों में कुल 3,020 रन बनाए हैं। उन्होंने 14 टेस्ट की 27 पारियों में 38.36 की औसत से 959 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। वह 34 वनडे मैचों में 56.45 की औसत से 1,750 रन बनाने में सफल रहे, जिसमें 6 शतक और 10 अर्धशतक शामिल रहे हैं। उन्होंने 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2 अर्धशतकों से 311 रन भी बनाए हैं।