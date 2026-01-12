अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर है यह भारतीय

#1 सचिन तेंदुलकर - 3,345 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर के नाम हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 80 पारियों में 3,345 रन बनाए हैं। उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 24 टेस्ट की 39 पारियों में 46.91 की औसत से 1,595 रन बनाए थे, जिसमें 4 शतक और 8 अर्धशतक शामिल थे। इसी तरह वह 42 वनडे मैचों में 46.05 की औसत से 1,750 रन बनाने में सफल रहे, जिसमें 5 शतक और 8 अर्धशतक शामिल रहे।

#2 रिकी पोंटिंग - 3,145 रन इस सूची में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 77 पारियों में 3,145 रन बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 17 मैच की 26 पारियों में 53.80 की औसत से 1,076 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल थे। वह 51 वनडे मैचों में 45.83 की औसत से 1,971 रन बनाने में सफल रहे, जिसमें 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल रहे। 1 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 98 रन भी बनाए।

#3 जो रूट - 3,097 रन इस सूची में इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 71 पारियों में कुल 3,097 रन बनाए हैं। उन्होंने 21 टेस्ट की 40 पारियों में 53.47 की औसत से 1,925 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। वह 29 वनडे मैचों में 43.08 की औसत से 1,077 रन बनाने में सफल रहे, जिसमें 6 शतक और 6 अर्धशतक शामिल रहे। उन्होंने 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 95 रन भी बनाए हैं।

#4 जैक्स कैलिस - 3,071 रन इस सूची में पूर्व प्रोटियाज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 पारियों में कुल 3,071 रन बनाए हैं। उन्होंने 18 टेस्ट की 28 पारियों में 61.72 की औसत से 1,543 रन बनाए थे, जिसमें 6 शतक और 6 अर्धशतक शामिल थे। वह 45 वनडे मैचों में 40.25 की औसत से 1,449 रन बनाने में सफल रहे, जिसमें 3 शतक और 9 अर्धशतक शामिल रहे। उन्होंने 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 49 रन भी बनाए थे।