फाफ ने टी-20 में लगाए हैं 9 शतक (तस्वीर: एक्स/@faf1307)

टी-20 क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 03:11 pm Jun 19, 202603:11 pm

क्या है खबर?

फाफ डु प्लेसिस टी-20 क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बना चुके हैं। दुनिया भर की तमाम लीग में हिस्सा लेने वाले डु प्लेसिस ने मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में भी शतकीय पारी खेली। उन्होंने टेक्सास सुपरकिंग्स की कप्तानी करते हुए नाबाद 113 रन बनाए। वह कप्तान के तौर पर संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले कप्तान बने। इस बीच टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले कप्तानों के बारे में जानते हैं।