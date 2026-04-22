टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक बार 130+ रन की पारी खेलने वाले बल्लेबाज

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के विरुद्ध मुकाबले में बड़ा शतक (135*) लगाया। उनकी इस पारी की मदद से हैदराबाद में खेले गए मैच में SRH ने 47 रन से जोरदार जीत दर्ज की। इस बीच टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक बार 130+ रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 अभिषेक शर्मा (4 बार) यह चौथी बार था जब अभिषेक ने किसी टी-20 मैच में 130 से ज्यादा रन बनाए। अभिषेक IPL के इतिहास में 130 से ज्यादा के 2 स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। IPL में उनका पहला शतक पिछले साल पंजाब किंग्स के खिलाफ (141 रन) आया था। इसके अलावा, उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए खेलते हुए 135 रन बनाए थे, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ 148 रन बनाए थे।

#2 क्रिस गेल (3 बार) वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का टी-20 क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर नाबाद 175 रन है, जो उन्होंने IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से खेलते हुए बनाया है। इसके अलावा गेल एक बार बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नाबाद 146 रन और विटैलिटी ब्लास्ट में नाबाद 151 रन की पारियां खेल चुके हैं। बता दें कि गेल के नाम पर टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक (22) लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है।

Advertisement