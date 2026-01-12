अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने टीम की जीत में बनाए हैं सर्वाधिक 50+ स्कोर

भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार (11 जनवरी) को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड से मिले 301 रन के लक्ष्य को भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत से विराट कोहली (93) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम की जीत में उनका 150वां 50+ स्कोर रहा। आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जीत में सर्वाधिक 50+ स्कोर वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 रिकी पोटिंग - 167 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम की जीत में सर्वाधिक 50+ स्कोर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम दर्ज है। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 217 बार 50+ स्कोर बनाए थे, जिनमें से 167 टीम की जीत में आए थे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टीम की जीत में 72 (30 शतक और 42 अर्धशतक), वनडे क्रिकेट में 94 (25 शतक और 69 अर्धशतक) और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1 बार 50+ स्कोर बनाए थे।

#2 विराट कोहली - 150 इस सूची में कोहली दूसरे पायदान पर काबिज हैं। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में कुल 229 बार (84 शतक और 145 अर्धशतक) 50+ स्कोर बनाए हैं, जिनमें से 150 (59 शतक और 91 अर्धशतक) टीम की जीत में आए हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टीम की जीत में 30 (14 शतक और 16 अर्धशतक), वनडे क्रिकेट में 92 (44 शतक और 48 अर्धशतक) और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 28 बार (1 शतक और 28 अर्धशतक) 50+ स्कोर बनाए हैं।

Advertisement

#3 सचिन तेंदुलकर - 136 इस सूची में सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में कुल 264 बार (100 शतक और 164 अर्धशतक) 50+ स्कोर बनाए हैं, जिनमें से 136 (53 शतक और 83 अर्धशतक) टीम की जीत में आए हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टीम की जीत में 44 (20 शतक और 24 अर्धशतक) और वनडे क्रिकेट में 92 बार (33 शतक और 59 अर्धशतक) 50+ स्कोर बनाए हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कोई 50+ स्कोर नहीं बनाया है।

Advertisement