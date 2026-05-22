IPL में लगातार 5 पारियों में 50+ रन की पारियां खेलने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के साई सुदर्शन कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। वह इस सीजन में अब तक 600 से अधिक रन बना चुके हैं। उन्होंने अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस सलामी बल्लेबाज ने लगातार 5 पारियों में अर्धशतक लगाने का कारनामा किया। इस बीच उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने लगातार 5 पारियों में 50+ रन बनाए हैं।

#1 वीरेंद्र सहवाग (2012) वीरेंद्र सहवाग ने सबसे पहले ये कारनामा किया था। उन्होंने 2012 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेलते हुए लगातार 5 पारियों में 50+ रन के स्कोर किए थे। उन्होंने लगातार 5 पारियों में 57, 87*, 73, 63 और 73 रन के स्कोर बनाए थे। उस सीजन में सहवाग ने 33.00 की औसत और 161.24 की स्ट्राइक रेट के साथ 495 रन बनाए थे। नाबाद 87 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था।

#2 जोस बटलर (2018) IPL 2018 में RR की ओर से जोस बटलर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस इंग्लिश बल्लेबाज ने 13 पारियों में 54.80 की औसत और 155.24 की स्ट्राइक रेट के साथ 548 रन बनाए थे। उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए थे। बटलर ने 5 पारियों में क्रमशः 67, 51, 82, 95* और नाबाद 94 रन बनाए थे। यह बटलर के लिए पहला ऐसा सीजन रहा था, जिसमें उन्होंने 500 रन का आंकड़ा पार किया था।

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#3 डेविड वार्नर (2019) डेविड वार्नर ने 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का प्रतिनिधित्व करते हुए 69.20 की औसत और 143.86 की स्ट्राइक रेट के साथ 692 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने एक शतक और 8 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने लगातार 5 पारियों में क्रमशः 70*, 51, 50, 67 और 57 रन बनाए थे। उस सीजन में SRH को एलिमिनेटर में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 2 विकेट से हार मिली थी।

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