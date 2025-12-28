अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

#1 विराट कोहली (462 पारी) भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 462 पारियों में अपने 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए थे। कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिलहाल तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह खेल के हर प्रारूप में छाप छोड़ चुके हैं। उन्होंने अब तक 556 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 623 पारियों में 52.58 की औसत के साथ 27,975 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 84 शतक और 145 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।

#2 सचिन तेंदुलकर (493 पारी) पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने अपनी 493 पारियों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 रन पूरे किए थे। तेंदुलकर विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने सभी प्रारूप को मिलाकर 664 मैच खेले, जिसकी 782 पारियों में 48.52 की औसत के साथ 34,357 रन बनाए थे। उन्होंने 100 शतक और 164 अर्धशतक अपने नाम किए थे। वह सर्वाधिक शतक वाले बल्लेबाज हैं।

#3 जो रूट (501 पारी) रूट ने अब तक 380 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और लगभग 50 की औसत से 22,000 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 59 शतक और 114 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 262 रन रहा है। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 13,777 रन बनाए हैं, जिसमें 40 शतक शामिल हैं। अपने वनडे करियर में इस इंग्लिश दिग्गज ने 7,330 रन और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 893 रन अपने नाम किए थे।

