बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान: तंजीद हसन तमीम ने वनडे में अपना पहला शतक लगाया

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे मैच में बेहतरीन शतक (107) लगाया। यह उनके युवा वनडे करियर का पहला शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने सैफ हसन (36) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी करते हुए टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। आइए तंजीद की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही तंजीद की पारी ढाका में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेशी टीम से तंजीद ने उम्दा बल्लेबाजी की। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने डटकर बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 25 वर्षीय इस सलामी बल्लेबाज ने नजमुल हुसैन शांतो (27) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े। उन्होंने 98 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 107 गेंदों में 107 रन बनाकर आउट हुए।

करियर तंजीद हसन तमीम ने अपना पहला वनडे शतक लगाया तंजीद ने 2023 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 31 मैचों की 30 पारियों में 700 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी बार 50+ रन का स्कोर बनाया है। इसी सीरीज के पहले वनडे में तंजीद ने नाबाद 67 रन की पारी खेली थी।

Advertisement

जानकारी मौजूदा सीरीज में सर्वाधिक रन वाले खिलाड़ी हैं तंजीद तंजीद इस सीरीज में फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 3 पारियों में 87.50 की औसत और 112.18 की स्ट्राइक रेट के साथ 175 रन बनाए हैं।

Advertisement