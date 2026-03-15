बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान: सलमान आगा ने वनडे में अपना तीसरा शतक लगाया

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सलमान आगा ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे में शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल तीसरा और बांग्लादेश के विरुद्ध पहला शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने साद मसूद के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी संघर्षपूर्ण रही सलमान की पारी जीत के लिए मिले 291 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने जब 67 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब सलमान क्रीज पर आए। उन्होंने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच एक छोर से संघर्ष जारी रखा और 60 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ढाका के मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 89 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

आंकड़े ऐसा है सलमान आगा का वनडे करियर सलमान ने 2022 में नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 50 मैचों की 42 पारियों में 1,500 से अधिक रन बनाए। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं। वनडे प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 134 रन रहा है। वनडे में सलमान इससे पहले श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 1-1 शतक जड़ चुके हैं।

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