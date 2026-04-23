मुस्तफिजुर रहमान ने की घातक गेंदबाजी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड: मुस्तफिजुर रहमान ने छठी बार वनडे में लिए 5 विकेट, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 06:54 pm Apr 23, 202606:54 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 55 रन से शिकस्त दी। चटगांव में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 266 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 210 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश की जीत में मुस्तफिजुर रहमान की अहम भूमिका रही। इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने 5 विकेट (5/43) लिए। यह उनके वनडे करियर का छठा 5 विकेट हॉल साबित हुआ। आइए उनकी गेंदबाजी पर एक नजर डालते हैं।