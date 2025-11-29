बांग्लादेश ने दूसरे टी-20 मैच में आयरलैंड को हराया, सीरीज में हासिल की बराबरी

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला पॉल स्टर्लिंग (29) और टिम टेक्टर (38) ने अच्छी शुरुआत दिलाई और आयरलैंड ने पावरप्ले ओवरों के बाद 75/1 का स्कोर बनाया। इसके बाद लोर्कन टकर ने 32 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 41 रन की पारी खेली और मेहमान टीम ने अच्छा स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश से परवेज हुसैन इमोन (43) ने आक्रामक पारी खेली। इसके बाद लिटन दास (57) ने उम्दा पारी खेली।

महेदी हसन महेदी हसन ने की उम्दा गेंदबाजी बांग्लादेश की ओर से महेदी हसन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर 6.20 की इकॉनमी रेट के साथ 25 रन देते हुए 3 विकेट लिए। इस ऑफ स्पिनर ने टिम टेक्टर, हैरी टेक्टर और बेंजामिन कैलिट्ज को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। इस बांग्लादेशी स्पिनर ने अब तक 69 मैचों की 67 पारियों में 24.05 की औसत के साथ 67 विकेट लिए हैं। वह बांग्लादेश से 5वें सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज हैं।

Advertisement

स्टर्लिंग इस मामले में स्टर्लिंग ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा आयरलैंड के कप्तान स्टर्लिंग 14 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक पारियों में बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने अब तक 152 पारियों में 26.66 की औसत और 135.10 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,760 रन बनाए हैं। स्टर्लिंग ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है। बता दें कि रोहित ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 151 पारियों में बल्लेबाजी की थी।

Advertisement