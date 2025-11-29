बांग्लादेश ने दूसरे टी-20 मैच में आयरलैंड को हराया, सीरीज में हासिल की बराबरी
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 मैच में आयरलैंड क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबरी हासिल की। चटगांव में खेले गए मैच में आयरिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 170/6 का स्कोर बनाया। जवाब में मेजबान टीम ने आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
पॉल स्टर्लिंग (29) और टिम टेक्टर (38) ने अच्छी शुरुआत दिलाई और आयरलैंड ने पावरप्ले ओवरों के बाद 75/1 का स्कोर बनाया। इसके बाद लोर्कन टकर ने 32 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 41 रन की पारी खेली और मेहमान टीम ने अच्छा स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश से परवेज हुसैन इमोन (43) ने आक्रामक पारी खेली। इसके बाद लिटन दास (57) ने उम्दा पारी खेली।
महेदी हसन
महेदी हसन ने की उम्दा गेंदबाजी
बांग्लादेश की ओर से महेदी हसन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर 6.20 की इकॉनमी रेट के साथ 25 रन देते हुए 3 विकेट लिए। इस ऑफ स्पिनर ने टिम टेक्टर, हैरी टेक्टर और बेंजामिन कैलिट्ज को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। इस बांग्लादेशी स्पिनर ने अब तक 69 मैचों की 67 पारियों में 24.05 की औसत के साथ 67 विकेट लिए हैं। वह बांग्लादेश से 5वें सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज हैं।
स्टर्लिंग
इस मामले में स्टर्लिंग ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा
आयरलैंड के कप्तान स्टर्लिंग 14 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक पारियों में बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने अब तक 152 पारियों में 26.66 की औसत और 135.10 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,760 रन बनाए हैं। स्टर्लिंग ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है। बता दें कि रोहित ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 151 पारियों में बल्लेबाजी की थी।
लिटन
लिटन दास ने खेली कप्तानी पारी
बांग्लादेश ने जब 26 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब लिटन क्रीज पर आए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने इमोन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की। उन्होंने एक छोर से अच्छी रन गति से बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 16वां अर्धशतक साबित हुआ। वह 37 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।