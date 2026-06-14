बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया: तौहीद हृदोय शतक से चूके, मोसाद्देक हुसैन और लिटन दास ने लगाए अर्धशतक
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तौहीद हृदोय ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे मैच में 83 रन की पारी खेली। अपने दूसरे शतक से चूकने वाले हृदोय ने अपने वनडे करियर का 13वां अर्धशतक लगाया। वहीं, मोसाद्देक हुसैन (56*) और लिटन दास (58*) ने भी अर्धशतक लगाए। इन पारियों की मदद से बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 274/5 का स्कोर बनाया। आइए बांग्लादेश की पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही हृदोय की पारी
बांग्लादेश ने जब 63 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब हृदोय क्रीज पर आए। उन्होंने 62 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 88 गेंदों में 83 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस अर्धशतकीय पारी में 8 चौके लगाए। बेन ड्वारशुइस ने उनकी पारी का अंत किया। उन्होंने मोसाद्देक हुसैन के साथ मिलकर 93 रन की साझेदारी की।
मोसाद्देक हुसैन
ऐसी रही मोसाद्देक और लिटन की पारियां
मोसाद्देक ने अपने वनडे करियर का 5वां अर्धशतक लगाया। वह 51 गेंदों में 56 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया। बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने 78 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 58 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लिटन 48 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और फिर आखिरी ओवरों के दौरान दोबार से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे।