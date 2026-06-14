तौहीद हृदोय शतक से चूके (तस्वीर: एक्स/@ICC)

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया: तौहीद हृदोय शतक से चूके, मोसाद्देक हुसैन और लिटन दास ने लगाए अर्धशतक

लेखन अंकित पसबोला 02:57 pm Jun 14, 202602:57 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तौहीद हृदोय ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे मैच में 83 रन की पारी खेली। अपने दूसरे शतक से चूकने वाले हृदोय ने अपने वनडे करियर का 13वां अर्धशतक लगाया। वहीं, मोसाद्देक हुसैन (56*) और लिटन दास (58*) ने भी अर्धशतक लगाए। इन पारियों की मदद से बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 274/5 का स्कोर बनाया। आइए बांग्लादेश की पारी पर एक नजर डालते हैं।