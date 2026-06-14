बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया: कूपर कोनॉली ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया, बनाए ये रिकॉर्ड्स 

पारी

संघर्षपूर्ण रही कोनॉली की पारी

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 40 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में कोनॉली ने टीम को संकट से निकालने का प्रयास किया। शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करने वाले इस सलामी बल्लेबाज ने 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर 64 रन की साझेदारी करते हुए पारी को स्थिरता दी। इसके बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और 87 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।