बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया: कूपर कोनॉली ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया, बनाए ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कूपर कोनॉली ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे मैच में बेहतरीन पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का पहला शतक साबित हुआ। उन्होंने जीत के लिए मिले 275 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए ये बेहतरीन पारी खेली। यह मौजूदा सीरीज में उनके बल्ले से निकलने वाली पहली 50+ रन की पारी रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
संघर्षपूर्ण रही कोनॉली की पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 40 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में कोनॉली ने टीम को संकट से निकालने का प्रयास किया। शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करने वाले इस सलामी बल्लेबाज ने 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर 64 रन की साझेदारी करते हुए पारी को स्थिरता दी। इसके बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और 87 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।
करियर
ऐसा है कोनॉली का वनडे करियर
कोनॉली ने 2024 में अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 9 वनडे खेले हैं, जिसकी 9 पारियों में 200 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक के अलावा एक ही अर्धशतक लगाया है। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से 11 टेस्ट और 1 टी-20 मैच भी खेल चुके हैं। अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 500 से अधिक रन अपने नाम किए हैं।
जानकारी
कोनॉली शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बने
22 साल और 296 दिन की उम्र में कोनॉली ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा बल्लेबाज बने। रिकी पोंटिंग (1996) और स्टीव बैरी स्मिथ (1983), 21-21 साल की उम्र में शतक लगा चुके थे।
रिकॉर्ड्स
बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाने वाले 8वें ऑस्ट्रेलियाई
इस सीरीज के पहले 2 वनडे मैचों में 35 और 0 रन बनाने के बाद, कोनॉली ने तीसरे और आखिरी वनडे में शानदार खेल दिखाया। क्रिकइंफो के अनुसार, कोनॉली बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे में शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के 8वें बल्लेबाज बने। रिकी पोंटिंग, एंड्रयू साइमंड्स, माइकल क्लार्क, शेन वॉटसन, माइक हसी, डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श इस टीम के विरुद्ध शतक लगा चुके हैं।