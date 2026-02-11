बांग्लादेश सरकार ने नहीं बल्कि खिलाड़ियों ने किया था टी-20 विश्व कप 2026 का बहिष्कार 

बयान बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने कही ये बात बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने इस पूरे मामले पर कहा, "टी-20 विश्व कप न खेलने को लेकर हमे कोई पछतावा नहीं है। यह फैसला BCB और खिलाड़ियों ने मिलकर लिया था। उन्होंने देश की क्रिकेट की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए बलिदान दिए।" वहीं, जनवरी में नजरुल का बयान दूसरा था। उन्होंने साफ कहा था कि बांग्लादेश विश्व कप का हिस्सा होगा या नहीं ये फैसला पूरी तरह से सरकार का है।

चेतावनी भारत में मैच नहीं खेलना चाहता था बांग्लादेश 22 जनवरी को बांग्लादेश ने टी-20 विश्व कप का बहिष्कार किया था। दरअसल, BCB अपने मैच भारत से स्थानांतरित कराना चाहती थी, लेकिन ICC पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि बांग्लादेश को अगर हिस्सा लेना है तो उन्हें भारत में ही मैच खेलने होंगे। इसके बाद आसिफ ने ICC पर अन्याय करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, "ICC ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है। हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते।"

दंड ICC ने नहीं दिया BCB को कोई भी सजा ICC ने BCB को लेकर कहा था, "यह तय किया गया है कि मौजूदा मामले को लेकर BCB पर कोई वित्तीय, खेल संबंधी या प्रशासनिक दंड नहीं लगाया जाएगा।" उसने कहा था कि BCB को मौजूदा ICC नियमों के तहत विवाद समाधान समिति (DRC) से संपर्क करने का पूरा अधिकार है। यह फैसला ICC की निष्पक्षता और तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह भी बताता है कि ICC सजा देने के बजाय सहयोग पर जोर देती है।

