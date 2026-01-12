बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार ने भारत में टी-20 विश्व कप खेलने से किया इनकार

बयान नजरुल ने क्या दिया बयान? नजरुल ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश भारत के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर विश्व कप खेलने के लिए तैयार है। उन्होंने सोमवार को बांग्लादेश फुटबॉल महासंघ में कहा, "मैंने पहले ही कहा है कि भारत का मतलब भारत है। हम भारत की बात कर रहे हैं। हमने कोलकाता का नाम नहीं लिया। इसलिए हमारा रुख यह है कि अगर आप कोलकाता की जगह कोई और स्थान देते हैं- श्रीलंका को दिया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है।"

स्पष्ट पाकिस्तान के मेजबानी करने की खबरों पर क्या बोले नजरुल? नजरुल ने आगे कहा, "मैंने अखबारों में पढ़ा, मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ कि पाकिस्तान ने टी-20 विश्व कप में हमारे मैचों की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है। इसे पाकिस्तान में आयोजित करें, कोई समस्या नहीं। इसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करें, कोई समस्या नहीं। हां, बांग्लादेश टीम भारत में मैच नहीं खेलेगी।" बता दें कि BCCI और BCB के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था।

रिपोर्ट ICC की सुरक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट से बढ़ी चिंता नजरुल ने ICC की सुरक्षा आकलन रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किए जाने पर संभावित समस्याओं को उजागर किया गया था। उन्होंने कहा, "आप यहां क्रिकेट से जुड़ी खबरें जानने आए हैं। क्रिकेट के लिहाज से हमारे पास कोई नई जानकारी नहीं है।" उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि अगर बांग्लादेश के समर्थक यात्रा के दौरान राष्ट्रीय जर्सी पहनते हैं तो टीम के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ जाएगा।

सवाल नजरुल ने ICC की अपेक्षाओं पर उठाए सवाल नजरुल ने बांग्लादेश से ICC की अपेक्षाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, "अगर ICC हमसे यह उम्मीद करती है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को बाहर रखकर क्रिकेट टीम बनाएंगे, तो इससे ज्यादा बेतुकी, अवास्तविक या अनुचित अपेक्षा और कोई नहीं हो सकती।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में मौजूदा सांप्रदायिक स्थिति और बांग्लादेश विरोधी माहौल को देखते हुए बांग्लादेश के लिए भारत में क्रिकेट खेलना असंभव हो गया है।