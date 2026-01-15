बांग्लादेश क्रिकेट में बवाल, जानिए क्यों खिलाड़ियों ने दी क्रिकेट को बहिष्कार करने की धमकी 

बांग्लादेश क्रिकेट एक बार फिर बड़े विवाद में घिर गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपने निदेशक नजमुल इस्लाम के विवादित बयान से सार्वजनिक रूप से दूरी बना ली है। उसने उनके आपत्तिजनक बयान को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस बीच घरेलू क्रिकेट खेलने से खिलाड़ियों के बहिष्कार की धमकी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप में बांग्लादेश टीम की भागीदारी को लेकर भी अनिश्चितता गहरा गई है।

बयान नजमुल ने क्या कहा था? यह विवाद नजमुल के उस बयान के बाद भड़का, जिसमें उन्होंने टी-20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि अगर खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो आर्थिक नुकसान सिर्फ उन्हें ही होगा और बोर्ड इसकी भरपाई नहीं करेगा। इस बयान को मोहम्मद मिथुन ने पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि इससे खिलाड़ियों की भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं।

एजेंट तमीम इकबाल को नजमुल ने बता दिया था भारतीय एजेंट नजमुल के ये बयान टी-20 विश्व कप के आयोजन स्थल को लेकर भी आए थे। भारत-बांग्लादेश के बीच चल रहे गतिरोध में उनके बयान ने विवाद को और हवा दे दी थी। उन्होंने बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को "भारतीय एजेंट" कह दिया था। तमीम ने बोर्ड से अपील की थी कि भारत में होने वाले विश्व कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर फैसला लेते समय भावनाओं की बजाय समझदारी से निर्णय लिया जाए।

सख्त नजमुल के खिलाफ BCB हुई सख्त मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए BCB नजमुल के खिलाफ औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगा है। BCB के बयान में कहा गया है कि पूरे मामले की सुनवाई तय प्रक्रिया के तहत की जाएगी और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी।

