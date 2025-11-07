ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: आखिरी टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी टी-20 में दोनों के बीच 36 मैच खेले गए, जिसमें से 22 में भारत और 12 में कंगारू टीम को जीत मिली है। 2 मैच में नतीजा नहीं निकला है। भारत में खेले गए 15 मुकाबलों में 10 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में 16 मुकाबलों में 9 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 5 मैचों में 3 में भारत और 2 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली।

संयोजन इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम अंतिम मैच में बिना बदलाव के उतर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में बेहतर करना चाहेंगे। गेंदबाजी में एडम जैम्पा और नाथन एलिस से काफी उम्मीदें होंगी। ऑस्ट्रेलिया की संभावित एकादश: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम जैम्पा।

टीम इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है भारतीय टीम लगातार 2 मैच जीत दर्ज कर चुकी भारतीय टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। हालांकि, टीम के बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मदी होगी। भारतीय टीम के गेंदबाज इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। भारत की संभावित एकादश: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी नजरें भारत के लिए अभिषेक ने पिछले 10 मैचों में 42.4 की औसत से 424 रन बनाए हैं। तिलक ने 10 मैचों में 41.17 की औसत से 247 रन अपने नाम किए हैं। वरुण ने पिछले 8 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मार्श ने पिछले 10 मैचों में 53.29 की औसत से 373 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में एलिस ने 6 मैचों में 12 विकेट लिए हैं। अन्य खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।