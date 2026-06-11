बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, पहली बार ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया 

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम के 3 बल्लेबाज खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। एक समय टीम का स्कोर 68/5 था। मार्नस लाबुशेन (55*) और जेवियर बार्टलेट (52) के अर्धशतक की मदद से टीम 42 ओवर में 187/8 का स्कोर खड़ा कर पाई। तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। DLS नियम से बांग्लादेश को 41 ओवर में 192 रन बनाने थे। उन्होंने 35 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।