बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, पहली बार ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में उसे डकवर्थ लुईस नियम (DLS) नियम से 5 विकेट से जीत मिली। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में उसने 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। वनडे इतिहास में पहला मौका है जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को किसी सीरीज में हराया है। पिछले मैच में उसे DLS नियम से 86 रन से जीत मिली थी। मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम के 3 बल्लेबाज खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। एक समय टीम का स्कोर 68/5 था। मार्नस लाबुशेन (55*) और जेवियर बार्टलेट (52) के अर्धशतक की मदद से टीम 42 ओवर में 187/8 का स्कोर खड़ा कर पाई। तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। DLS नियम से बांग्लादेश को 41 ओवर में 192 रन बनाने थे। उन्होंने 35 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।
गेंदबाजी
बांग्लादेश के गेंदबाज छा गए
तस्कीन ने 8 ओवर गेंदबाजी की और एक मेडन के साथ 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 4.10 की रही। वहीं, रहमान ने 7 ओवर में 2 मेडन के साथ केवल 27 रन खर्च करते हुए 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। उनकी इकॉनमी रेट 3.90 की रही। इन दोनों के अलावा तनवीर इस्लाम ने भी अच्छी गेंदबाजी की और 10 ओवर में 45 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया।
पारी
लाबुशेन ने जड़ा 13वां अर्धशतक, बार्टलेट का पहला पचासा
लाबुशेन ने 85 गेंदों में 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 64.71 की रही। ये उनके वनडे करियर का 13वां अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक 71 मैच खेले हैं और इसकी 63 पारियों में 33.63 की औसत से 1,951 रन बनाने में सफल रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहला ही अर्धशतक लगाया। वहीं, बार्टलेट के करियर का पहला अर्धशतक रहा। दोनों के बीच 115 गेंद में 103 रन की साझेदारी हुई।
रिकॉर्ड
नजमुल हुसैन शांतो ने पूरे किए 2,000 रन
नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के लिए 53 गेंदों का सामना किया और 41 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चोके निकले। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान वनडे क्रिकेट में 2,000 रन भी पूरे कर लिए। इस खिलाड़ी ने अब तक 66 मुकाबले खेले हैं और इसकी 65 पारियों में 33.16 की औसत से 2,023 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122* रन रहा है।