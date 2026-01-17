बांग्लादेश के कप्तान ने भारतीय कप्तान से नहीं मिलाया हाथ, BCB ने जारी किया स्पष्टीकरण

स्पष्टीकरण

BCB ने क्या जारी किया स्पष्टीकरण?

BCB ने स्पष्टीकरण में कहा, 'BCB ने बांग्लादेश और भारत के बीच टॉस से पहले हुई एक अनुचित घटना पर संज्ञान लिया है। बीमारी के कारण नियमित कप्तान अजीजुल हकीम की जगह उपकप्तान जवाद टॉस के लिए गए थे। BCB स्पष्ट करना चाहता है कि विपक्षी कप्तान से हाथ न मिलाना पूरी तरह से अनजाने में हुआ था और यह क्षणिक ध्यान भंग का परिणाम था। विपक्षी टीम के प्रति अनादर या अपमान दिखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था।'