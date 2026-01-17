बांग्लादेश के कप्तान ने भारतीय कप्तान से नहीं मिलाया हाथ, BCB ने जारी किया स्पष्टीकरण
अंडर-19 विश्व कप 2026 में शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच खेले गए मैच में हाथ न मिलाए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल, टॉस के दौरान बांग्लादेशी कप्तान जवाद अबरार ने भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे से हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद दर्शकों को एशिया कप 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान विवाद की याद आ गई। हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है।
BCB ने स्पष्टीकरण में कहा, 'BCB ने बांग्लादेश और भारत के बीच टॉस से पहले हुई एक अनुचित घटना पर संज्ञान लिया है। बीमारी के कारण नियमित कप्तान अजीजुल हकीम की जगह उपकप्तान जवाद टॉस के लिए गए थे। BCB स्पष्ट करना चाहता है कि विपक्षी कप्तान से हाथ न मिलाना पूरी तरह से अनजाने में हुआ था और यह क्षणिक ध्यान भंग का परिणाम था। विपक्षी टीम के प्रति अनादर या अपमान दिखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था।'
BCB ने कहा, 'बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि क्रिकेट की भावना को बनाए रखना और प्रतिद्वंद्वी टीम का सम्मान करना बांग्लादेश का किसी भी स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मूलभूत शर्त है।' BCB ने कहा, 'खिलाड़ियों को याद दिलाया गया है कि प्रतिद्वंद्वी टीमों के साथ बातचीत में खेल भावना, सौहार्द और आपसी सम्मान बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। BCB मैदान और बाहर क्रिकेट के मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।'
अंडर-19 विश्व कप की यह घटना भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डों के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच घटी है। हाथ मिलाने की घटना को दोनों बोर्डों के बीच तनाव का संभावित कारण माना जा रहा था, लेकिन BCB ने तुरंत स्पष्टीकरण देते हुए दोनों पक्षों के बीच स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। बता दें कि BCCI द्वारा मुस्तफिजुर रहमान का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) अनुबंध रद्द किए जाने के बाद दोनों बोर्डों के बीच संबंध बिगड़ गए।