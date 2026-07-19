बांग्लादेश ने तीसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को हराया, 2-1 से जीती सीरीज 

मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे के लिए डियोन मायर्स ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए।

उनके अलावा ब्रायन बेनेट ने 47 रन की पारी खेली। बांग्लादेश के लिए मोहम्मद सैफुद्दीन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए।

जवाब में बांग्लादेश को लक्ष्य हासिल करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तंजीद हसन तमीम ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 66 रन बनाए।

वहीं, परवेज हुसैन (24) और तौहीद हृदोय (24) ने महत्वपूर्व पारियां खेलीं।