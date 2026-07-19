बांग्लादेश ने तीसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को हराया, 2-1 से जीती सीरीज
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की टी-20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 32 रन से जीत मिली थी। दूसरे मैच को बांग्लादेश ने 34 रन से अपने नाम किया था। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश ने 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे के लिए डियोन मायर्स ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए।
उनके अलावा ब्रायन बेनेट ने 47 रन की पारी खेली। बांग्लादेश के लिए मोहम्मद सैफुद्दीन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए।
जवाब में बांग्लादेश को लक्ष्य हासिल करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तंजीद हसन तमीम ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 66 रन बनाए।
वहीं, परवेज हुसैन (24) और तौहीद हृदोय (24) ने महत्वपूर्व पारियां खेलीं।
अंतरराष्ट्रीय
जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले बल्लेबाज बने सिकंदर रजा
सिकंदर रजा अपना 314वां अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने उतरे।
वह अब जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
उन्होंने हैमिल्टन मसाकाद्जा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने जिम्बाब्वे के लिए 313 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे।
ब्रेंडन टेलर 303 मैच के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, ग्रांट फ्लावर ने जिम्बाब्वे के लिए 288 मैच खेले थे और वह इस सूची में चौथे नंबर पर हैं।
अर्धशतक
मायर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा अपना पहला अर्धशतक
मायर्स ने 53 गेंदों का सामना किया और 73 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 137.74 की रही।
ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक रहा।
उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला पचासा लगाया। इस खिलाड़ी ने 40 मुकाबले खेले हैं और इसकी 37 पारियों में 20.88 की औसत से 710 रन बनाए हैं।
बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 6 पारियों में 30.16 की औसत से 181 रन बनाए हैं।
पारी
तंजीद की पारी पर एक नजर
तंजीद ने 58 गेंदों में 66 रन बनाए। उनके बल्ले से एक चौका और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 113.79 की रही।
ये इस खिलाड़ी का 13वां अर्धशतक रहा। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना चौथा पचासा लगाया।
तंजीद ने अब तक 53 मुकाबले खेले हैं और इसकी 53 पारियों में 28.31 की औसत से 1,331 रन बनाने में सफल रहे हैं।
जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 8 पारियों में 50 की औसत से 300 रन बनाए हैं।