अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मौका
बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली आगामी टी-20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। लिटन दास चोटिल होने के कारण बाहर हो गए हैं, उनकी जगह सौम्य सरकार को टीम में शामिल किया गया है। लिटन की अनुपस्थिति में कप्तानी की जिम्मेदारी जेकर अली संभालेंगे। इसके अलावा टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और बाकी खिलाड़ी वही रहेंगे, जो हाल ही में एशिया कप 2025 का हिस्सा थे।
अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए ऐसी है बांग्लादेश की टीम
सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम: जेकर अली (कप्तान), तनजीम हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, रिशाद हुसैन, माहेदी हसन, नासुम अहमद, तस्किन अहमद, तनजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन और सौम्या सरकार। बांग्लादेश की एशिया कप 2025 में फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। टीम सुपर-4 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। लिटन उस मुकाबले में भी टीम का हिस्सा नहीं थे।
इस कारण टीम से बाहर हुए लिटन
बांग्लादेश टीम के फिजियो बायजेदुल इस्लाम ने लिटन की चोट पर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि एशिया कप के अंतिम 2 मैचों से लिटन साइड स्ट्रेन के कारण बाहर रहे थे। स्कैन में उनके बाएं पेट की मांसपेशी में ग्रेड-1 स्ट्रेन पाया गया है। फिलहाल उनकी वापसी को लेकर कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन यह तय हो गया है कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं होंगे।
सौम्य की हुई वापसी
सौम्य चोटों के कारण बाहर रहने के बाद टी-20 में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच दिसंबर 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ था। 87 टी-20 मैचों में इस बल्लेबाज ने 1,462 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 122.13 की रही है। उन्होंने 5 अर्धशतक भी जड़े हैं। वहीं जेकर को टीम का कप्तान बनाया गया है, उन्होंने एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टीम के कप्तान थे।
कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले?
बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा। ये मुकाबले 2, 3 और 5 अक्टूबर को शारजाह में होंगे। यह शारजाह में उनकी दूसरी टी-20 सीरीज होगी।