बांग्लादेश को बड़ा झटका, ऑलराउंडर मोहम्मद सैफुद्दीन चोट के कारण एशियाई खेलों से हुए बाहर

सैफुद्दीन को आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ खेली गई सीरीज के दौरान मैदान पर देखा गया था, जहां उन्होंने एक अनौपचारिक टेस्ट और 2 वनडे मैचों में भाग लिया था।

बांग्लादेश के लिए उनका पिछला प्रदर्शन जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे के दौरान आया था।

इस बीच बांग्लादेश की टीम 29 सितंबर को एशियाई खेलों में अपना चौथा क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी, जहां उसे सैफुद्दीन की कमी खलेगी।