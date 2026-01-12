आयुष बदोनी को मिली भारतीय टीम में जगह, वाशिंगटन सुंदर का लेंगे स्थान

चोट सुंदर को कैसे लगी थी चोट? सुंदर रविवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय अपनी बाईं पसली के निचले हिस्से में तीव्र दर्द की शिकायत की थी। कोटे के 5 ओवर करने के बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। हालांकि, भारतीय बल्लेबाजी के दौरान 2 लगातार विकेट गिरने के बाद उन्हें बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा था। उन्होंने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें विकेट के बीच दौड़ लगाने में परेशानी महसूस हो रही थी।

परेशानी शेष सीरीज में नहीं खेल पाएंगे सुंदर BCCI के सुंदर की जगह बदोनी को टीम में शामिल करने से सुंदर की चोट को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। उनकी इस चोट ने आगामी टी-20 विश्व कप 2026 के लिए उनकी फिटनेस पर चिंता भी बढ़ा दी है। सुंदर टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन इस ताजा झटके से उनकी भागीदारी खतरे में पड़ सकती है। सुंदर के और स्कैन किए जाएंगे, जिसके बाद BCCI की मेडिकल टीम चोट पर विशेषज्ञों की राय लेगी।

Advertisement