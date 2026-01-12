आयुष बदोनी को मिली भारतीय टीम में जगह, वाशिंगटन सुंदर का लेंगे स्थान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्राेल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज के शेष दो मैचों के लिए चोटिल ऑलाराउंडर वाशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बदोनी को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया है। वह राजकोट में खेले जाने वाले दूसरे वनडे से पहले टीम के साथ जुड़ेंगे। बता दें कि सुंदर रविवार (11 जनवरी) को खेले गए पहले वनडे मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे।
चोट
सुंदर को कैसे लगी थी चोट?
सुंदर रविवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय अपनी बाईं पसली के निचले हिस्से में तीव्र दर्द की शिकायत की थी। कोटे के 5 ओवर करने के बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। हालांकि, भारतीय बल्लेबाजी के दौरान 2 लगातार विकेट गिरने के बाद उन्हें बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा था। उन्होंने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें विकेट के बीच दौड़ लगाने में परेशानी महसूस हो रही थी।
परेशानी
शेष सीरीज में नहीं खेल पाएंगे सुंदर
BCCI के सुंदर की जगह बदोनी को टीम में शामिल करने से सुंदर की चोट को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। उनकी इस चोट ने आगामी टी-20 विश्व कप 2026 के लिए उनकी फिटनेस पर चिंता भी बढ़ा दी है। सुंदर टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन इस ताजा झटके से उनकी भागीदारी खतरे में पड़ सकती है। सुंदर के और स्कैन किए जाएंगे, जिसके बाद BCCI की मेडिकल टीम चोट पर विशेषज्ञों की राय लेगी।
जानकारी
शानदार रहा है बदोनी का लिस्ट-A करियर
बदोनी का लिस्ट-A करियर शानदार रहा है। उन्होंने 27 मैचों की 22 पारियों में 36.47 की औसत और 93.27 की स्ट्राइक रेट से 693 रन बनाए हैं। इसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन का रहा है।