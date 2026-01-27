LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / ऑस्ट्रेलिया के केन रिचर्डसन ने पेशेवर क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए कैसा रहा उनका करियर 
ऑस्ट्रेलिया के केन रिचर्डसन ने पेशेवर क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए कैसा रहा उनका करियर 
केन रिचर्डसन ने लिया संन्यास (तस्वीर: एक्स/@ICC)

ऑस्ट्रेलिया के केन रिचर्डसन ने पेशेवर क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए कैसा रहा उनका करियर 

लेखन अंकित पसबोला
Jan 27, 2026
04:27 pm
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने मंगलवार (27 जनवरी) को पेशेवर क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। 34 साल के रिचर्डसन हाल ही में सम्पन्न हुई बिग बैश लीग (BBL) में सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेलते हुए नजर आए थे। वह BBL में शुरुआती सीजन से ही खेल रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से टी-20 विश्व कप 2021 का खिताब जीता था। आइए उनके करियर पर एक नजर डालते हैं।

बयान 

संन्यास के मौके पर क्या बोले केन रिचर्डसन?

रिचर्डसन ने इस मौके पर कहा, "2009 में डेब्यू करने से लेकर अब तक, मुझे लगता है कि मैंने खुद का पूरा इस्तेमाल किया है और यह मेरी जीवन के इतने मजेदार हिस्से को खत्म करने का सही समय है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे अपने देश के साथ-साथ दुनिया भर में और ऑस्ट्रेलिया में कई फ्रेंचाइजी टीमों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैंने इस मौके को कभी हल्के में नहीं लिया।"

आंकड़े 

ऐसा रहा रिचर्डसन का अंतरराष्ट्रीय करियर 

रिचर्डसन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए 25 वनडे में 31.79 की औसत के साथ 39 विकेट लिए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 68 रन देकर 5 विकेट लेना रहा। उन्होंने 36 टी-20 मैचों में 23.53 की औसत और 8.40 की इकॉनमी रेट से 45 विकेट अपने नाम किए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 30 रन देकर 4 विकेट लेना रहा। इस तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला था।

Advertisement

आंकड़े 

BBL में शानदार रहा रिचर्डसन का प्रदर्शन 

रिचर्डसन ने BBL में कुल 118 मैच (2011-2025) खेले, जिसमें उन्होंने 23.21 की औसत और 7.87 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 142 विकेट लिए। इस बीच वह कोई 5 विकेट हॉल नहीं ले सके। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन पर 4 विकेट लेना रहा। उन्होंने इस ऑस्ट्रेलियाई फ्रेंचाइजी लीग में 3 टीमों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने BBL करियर का अंत 5वें सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में किया।

Advertisement

IPL 

IPL में 3 टीमों से खेल चुके हैं रिचर्डसन 

रिचर्डसन ने 2013 में पुणे वारियर्स इंडिया के साथ अपना IPL डेब्यू किया था और 3 मैच में २ विकेट लिए थे। 2014 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 7 मैचों में 9 विकेट झटके थे। 2016 में वह RCB के लिए खेले थे और 4 मैचों में 7 विकेट लेने में सफल रहे थे। उन्होंने 2021 में RCB से अपने इकलौते मैच में एक विकेट चटकाया था। उन्होंने अपने IPL करियर में कुल 19 विकेट लिए थे।

Advertisement