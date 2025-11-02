LOADING...
टिम डेविड ने भारत के खिलाफ खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: टिम डेविड ने जड़ा 9वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Nov 02, 2025
02:58 pm
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज टिम डेविड ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (74) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां और भारत के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 23 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही कंगारू टीम लगातार लगे झटकों के बीच सम्मानजनक स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी

कैसी रही डेविड की पारी और साझेदारी? 

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी कंगारू टीम को 14 रन के कुल स्काेर पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर उतरे डेविड ने कप्तान मिचेल मार्श (11) के साथ तीसरे विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने मार्कस स्टोइनिस (64) के साथ भी 45 रन की साझेदारी निभाई। डेविड अपनी पारी में 38 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों से 74 रन बनाकर आउट हुए।

जानकारी

एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के जड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई

डेविड अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 2025 में 35 छक्के जड़े हैं। सूची में ट्रेविस हेड (33 छक्के, 2024) दूसरे, आरोन फिंच (31 छक्के, 2018) तीसरे नंबर पर हैं।

करियर

कैसा रहा है डेविड का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

डेविड ने साल 2019 में कतर क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 66 मैच की 57 पारियों में 37.42 की औसत और 169.21 की दमदार स्ट्राइक रेट से 1,572 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 9 अर्धशतकों के अलावा 1 शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 102 रन का रहा है। भारत के खिलाफ उन्होंने 12 मैचों में 27.33 की औसत से 246 रन बनाए हैं।