ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: टिम डेविड ने जड़ा 9वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही डेविड की पारी और साझेदारी? टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी कंगारू टीम को 14 रन के कुल स्काेर पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर उतरे डेविड ने कप्तान मिचेल मार्श (11) के साथ तीसरे विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने मार्कस स्टोइनिस (64) के साथ भी 45 रन की साझेदारी निभाई। डेविड अपनी पारी में 38 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों से 74 रन बनाकर आउट हुए।

जानकारी एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के जड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई डेविड अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 2025 में 35 छक्के जड़े हैं। सूची में ट्रेविस हेड (33 छक्के, 2024) दूसरे, आरोन फिंच (31 छक्के, 2018) तीसरे नंबर पर हैं।